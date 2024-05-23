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Подозреваемый в получении взятки кадровик МО отказался от услуг адвоката по назначению

Главный кадровик Минобороны Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению

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Пресс-служба Министерства обороны России

Начальник главного управления кадров министерства обороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, отказался от услуг адвоката по назначению, написав соответствующее заявление. Об этом сообщает РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Интересы фигуранта будет представлять теперь лишь защитник по соглашению.

23 мая суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецову, генерал участвует в заседании в формате онлайн.

По данным агентства, адвокат по назначению Валентина Филиппенкова осталась в зале суда, обосновав это тем, что она является автором апелляционной жалобы и рассчитывает участвовать в ее рассмотрении. Генерал не возражал против ее присутствия.

Нынешний адвокат Кузнецова Сергей Щеголев заявил, что права подозреваемого не нарушены и достаточно будет его присутствия; прокурор поддержал этот комментарий.

Судья Роман Кифоренко освободил Филиппенкову от участия, но она осталась в зале в качестве слушателя.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей частных организаций за определенные действия в их пользу.

По данным РИА Новости, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Ранее генерал Кузнецов не стал общаться с правозащитниками в СИЗО.

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