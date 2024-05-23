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Названы 10 лучших музыкальных альбомов в истории человечества

Альбомы Кендрика Ламара и Эми Уайнхаус попали в топ-10 лучших за всю историю

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Ruffhouse

Компания Apple Music опубликовала собственный рейтинг 10 лучших музыкальных альбомов за всю историю человечества.

На первом месте оказалась пластинка Лорен Хилл The Miseducation of Lauryn Hill — пластинка заняла топовое место, поскольку эксперты считают, что именно она наибольшим образом повлияла на современных музыкантов и их творчество. На втором месте расположился альбом Майкла Джексона Thriller 1982 года, на третьем — Abbey Road от «The Beatles». Четвертое и пятое место топа заняли альбомы Purple Rain коллектива «Prince & The Revolution» и Blonde Фрэнка Оушена соответственно.

Стиви Уандер и его пластинка Songs in the Key of Life оказались на шестом месте, следом за ним идет Good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version) рэпера Кендрика Ламара. Оставшиеся три строчки рейтинга заняли альбомы Back to Black (2006) Эми Уайнхаус, Nevermind группы Nirvana (1991) и пластинка Lemonade от Бейонсе (2016).

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