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Во Владивостоке неизвестные пытались подорвать мужчину, заминировав автомобиль

СК РФ возбудил дело о покушении на жителя Владивостока путем подрыва его машины

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту покушения на 53-летнего мужчину путем подрыва его автомобиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что 23 мая около 15:40 по местному времени (8:40 мск) в городе Владивостоке произошел взрыв. Один из жителей населенного пункта припарковал свою машину на улице Русской и отлучился. Когда мужчина вернулся к автомобилю, он заметил рядом с ним подозрительный предмет с проводом. Недалеко от него лежал камень, при этом вся конструкция находилась со стороны водительского сиденья.

Гражданин решил пнуть камень и после этого отбежал на безопасное расстояние. Тогда же произошел взрыв, в результате чего транспортное средство получило повреждения.

«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас на месте работают следователи-криминалисты. Они осматривают парковку, на которой стоял автомобиль, и беседуют со свидетелями.

Ранее в городе Бердянске подорвали автомобиль сотрудника колонии.

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