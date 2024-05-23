Посольство РФ отреагировало на ограничение въезда россиян в Норвегию

Посольство России в Норвегии назвало дискриминационными ограничения, принятые норвежскими властями по отношению к туристам из РФ. Об этом представители внешнеполитического ведомства заявили в разговоре с РИА Новости.

«Расцениваем решение норвежских властей как очередной недружественный и политически мотивированный шаг. Новые дискриминационные ограничения затронут интересы простых россиян», — заявили в дипмиссии.

По мнению посольства, единственный результат, которого власти Норвегии смогут добиться при помощи таких мер, — этот отбить у граждан РФ желание посетить страну и изучить ее культуру.

Норвегия приняла решение с 29 мая ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями. Королевство будет впускать на свою территорию лишь тех россиян, которые хотят увидеть проживающих там близких родственников, а также прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

По словам главы МИД РФ Марии Захаровой, ограничения направлены на разрушение отношений между Россией и Норвегией, и за ними последует ответ в соответствии с интересами РФ. В Кремле заявили, что сожалеют о решении Норвегии.

Ранее МИД РФ рассказал о переговорах по безвизу с Малайзией.