Россиянам назвали виновников, из-за которых они проваливают экзамены на права в ГИБДД

Многие кандидаты в водители не могут сдать экзамен на права в ГИБДД с первого раза из-за плохой подготовки в автошколах. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал автоинструктор, блогер Сергей Моряхин.

«Основные проблемы у кандидатов в водители связаны с технической подготовкой. Качество занятий в автошколах сегодня хромает, подготовка часто плохая. Немногие из учеников берут дополнительные занятия. В итоге на сдаче экзамена оказывается, что кандидат банально не умеет делать простейшие маневры. При этом список этих упражнений не засекречен, он есть в открытом доступе», — пояснил он.

Также Моряхин отметил, что у многих учеников начинается паника, когда они видят человека в погонах на экзамене. Из-за стресса кандидат делает хаотичный набор движений и сыпется на глупейших ошибках. Вместе эти причины становятся ключевым фактором в том, почему так много россиян не могут сдать на права с первого раза, подчеркнул специалист.

«В любом ГИБДД, где проходят экзамены, даже четко прописаны улицы, где будут ездить кандидаты. То есть готовиться надо заранее. Важно, чтобы инструктор автошколы вел себя как инспектор и отработал с учеником все маневры. Кандидату в водители нужно понять, что инспектор ГИБДД — это обычный человек, который делает свою работу, а экзамен можно пересдать», — отметил Моряхин.

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