Суд арестовал все счета главного кадровика Минобороны Кузнецова

Адвокат Сергей Щеглов заявил, что все счета и денежные средства главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова арестованы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне непонятны слова следователя, что Юрий Васильевич может покинуть страну. Я считаю, что это выпад в сторону погранслужбы. В таком случае надо закрыть госграницу. По поводу материального положения - все счета арестованы, у семьи нет денег», — сказал юрист.

Сам Кузнецов подтвердил отсутствие у него каких-то дополнительных сбережений, которые, по версии следствия, могут способствовать его перемещению через границу. По его словам, он хранил деньги или на счетах или в домашнем сейфе.

«Я предъявил их при обыске, все эти суммы копейка в копейку, подтверждают 2-ндфл, никакой финансовой возможности у моей семьи нет», — сказал Кузнецов.

До этого сообщалось, что защита попросила отпустить Кузнецова под домашний арест.

16 мая ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявлял, что Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, находится на карантине в СИЗО «Лефортово».

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранке стали известны доходы Кузнецова.