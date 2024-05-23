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Жители Евпатории остаются без воды шестые сутки подряд

Аксенов: город Евпатория в Республике Крым шестые сутки остается без воды

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Depositphotos

Глава республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что Евпатория шестые сутки остается без воды.

По словам Аксенова, воду начали подавать в жилые дома накануне вечером.

«Вода доходит до первых 2–3 этажей, после этого давление начинает подниматься и опять возникает определенная аварийность на некоторых участках. <...> Хочу извиниться перед евпаторийцами, делается сейчас все возможное», — пояснил глава республики.

Он добавил, что к 18:00 часам будет производиться пробный запуск воды.

Жители сел Мирное, Новоозерное, Заозерное и Евпатории остаются без воды с субботы, 18 мая. Тогда на магистральном водоводе у Евпатории начались ремонтные работы, и администрация города приняла решение пустить воду по старой трубе на время ремонта. Труба не выдержала, произошли множественные порывы. Сейчас жителям подвозят питьевую воду по графику.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Северо-Крымский канал в регионе планируется частично переоборудовать, чтобы накапливать в нем воду.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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