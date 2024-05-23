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Производителя шоколада Milka оштрафовали на €337,5 млн

Еврокомиссия оштрафовала производителя шоколада Milka на €337,5 млн

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Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия оштрафовала американскую кондитерскую компанию Mondelez (производитель Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone) на €337,5 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке шоколада, сообщает Bloomberg.

Mondelez в период с 2012 по 2019 год нарушала закон, ограничивая территории в ЕС, на которых оптовые покупатели могли перепродавать свою продукцию. Кроме того, по данным ЕК с 2006 по 2020 год компания не позволяла дистрибьюторам отвечать на запросы продаж в других европейских странах. В результате разница в ценах на продукцию Mondelez в соседних странах ЕС могла достигать 40%.

Ранее ЕК также оштрафовала крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev на €200 млн за ограничение более дешевого импорта популярного пива Jupiler из Нидерландов в Бельгию.

До этого Mondelez столкнулась с давлением из-за продолжения работы в России. Между тем глава компании заявил об отсутствии интереса инвесторов к уходу из страны.

Ранее в Mondelez подтвердили, что продолжают поставки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме.

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