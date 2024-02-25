Зеленский прокомментировал ситуацию с зерном для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если переговоры с Польшей по разблокировке границы для экспорта зерна окажутся безуспешными, то страна «будет защищать свой бизнес». Его слова приводит издание «Страна.ua».

«В Польше сегодня есть внутренняя борьба. Но мы благодарны польскому обществу, которое с самого начала войны было с Украиной. Премьеры стран найдут соответствующие шаги», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украине очень важно сохранить союз с Польшей.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной можно увидеть «российский след». Министр подчеркнул, что в сложившейся обстановке украинскому государству нужно «сохранять единство с союзниками».

25 февраля сообщалось, что неизвестные в Польше высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна. По данным журналистов, инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, которое расположено западнее Варшавы, что достаточно далеко от границы с Украиной.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.