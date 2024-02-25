Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен подготовиться к долгому периоду напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«С одной стороны, ЕС должен поддерживать Украину больше и быстрее в новом виде войны высокой интенсивности, которая связывает окопы Первой мировой войны с определяющей ролью дронов и искусственного интеллекта. С другой стороны, нужно дать Украине обязательства в области безопасности, чтобы повысить ее устойчивость на всех фронтах», — сказал Боррель.

До этого сообщалось, что западные политики не имеют конкретной стратегии по Украине, их главная цель — недопущение эскалации и ядерной войны с Россией. Он уточнил, что позднее легко можно сказать, что якобы стратегия была и происходящее — часть плана. Другой представитель дипломатических кругов обратил внимание, что европейские лозунги о поддержке Украины — лишь слова.

До этого оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад, а не граждане страны, будет решать в случае проведения президентских выборов в стране, менять ли Владимира Зеленского или нет.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.