Украина советуется с Западом по вопросу открытия воздушного пространства

Глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что власти страны консультируются с регуляторами стран Евросоюза и США по вопросу открытия воздушного пространства над государством. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, процесс сложный, но Украина уже делает первые формальные шаги.

«Сроки [открытия воздушного пространства Украины] никто называть точно не будет, тут сложные вопросы безопасности. Нам важно, чтобы европейский и американский регуляторы по вопросам безопасности подтвердили наш алгоритм действий в этом направлении», — сообщил Кубраков.

До этого сообщалось, что международный аэропорт Борисполь может возобновить работу в течение трех недель, если получит соответствующее разрешение на полеты. По словам журналистов, в настоящее время в воздушной гавани есть только сотрудники аэропорта, «которые продолжают работать над тем, чтобы аэропорт возобновил свое функционирование».

Ранее сообщалось, что поставка партии старых БТР из Болгарии на Украину задерживается.