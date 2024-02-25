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Украина советуется с Западом по вопросу открытия воздушного пространства

Украина советуется с регуляторами Запада по открытию воздушного пространства

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Depositphotos

Глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что власти страны консультируются с регуляторами стран Евросоюза и США по вопросу открытия воздушного пространства над государством. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, процесс сложный, но Украина уже делает первые формальные шаги.

«Сроки [открытия воздушного пространства Украины] никто называть точно не будет, тут сложные вопросы безопасности. Нам важно, чтобы европейский и американский регуляторы по вопросам безопасности подтвердили наш алгоритм действий в этом направлении», — сообщил Кубраков.

До этого сообщалось, что международный аэропорт Борисполь может возобновить работу в течение трех недель, если получит соответствующее разрешение на полеты. По словам журналистов, в настоящее время в воздушной гавани есть только сотрудники аэропорта, «которые продолжают работать над тем, чтобы аэропорт возобновил свое функционирование».

Ранее сообщалось, что поставка партии старых БТР из Болгарии на Украину задерживается.

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