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Лукашенко: общая безопасность для Беларуси и России — это святое

Лукашенко: в экономике РФ и Белоруссия могут ссориться, но безопасность — святое

Белоруссия и Москва могут ссориться в вопросах экономики, но сотрудничество в сфере безопасности – это святое. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами 25 февраля после того, как проголосовал на выборах депутатов, его цитирует агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в отношениях у Минска и Москвы были разные времена.

«В экономике, дипломатии и политике все может быть, мы можем ссориться, но общая безопасность — это святое», — сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что ранее он предупреждал российских партнеров, что «будут времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться».

До этого Александр Лукашенко заявлял, что его страна должна создавать с Россией свое счастье. Он признал, что, возможно, нынешние обстоятельства «подтолкнули» страны друг к другу. Президент отметил, что на практике стороны теперь и реализуют подходы для совместного счастья.

Ранее Лукашенко призвал белорусов ментально и стратегически подготовиться к войне.

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