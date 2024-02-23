Чеченский политик заявил о гордости от американских санкций

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что с гордостью воспринимает санкции США против себя. Его слова передает РИА Новости.

«Я горд и счастлив, что США внесли меня в санкционный список. Плевать я хотел на политику сатанистского руководства США. Объявление санкций от центрального сатанистского государства, от лоббистов сатанизма во всем мире, рассматриваю как индикатор эффективности моей деятельности в команде Ахмата-Хаджи Кадырова», — сказал Дудаев.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, «уклоняющихся от выполнения санкций».

Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты также вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, «оказывающих закулисную поддержку РФ».

Ранее США ввели санкции против производителя российского автомобильного бренда AURUS.