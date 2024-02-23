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Венгрия подпишет соглашение со Швецией в военной сфере

Орбан: Венгрия и Швеция подпишут серьезное оборонное соглашение

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Marko Djurica/Reuters

Премьер-министр Швеции Виктор Орбан заявил, что Будапешт подпишет соглашение в сфере оборонной промышленности с Швецией перед встречей с премьер-министром этой страны Ульфом Кристерссоном. Об этом пишет Reuters.

«Мы закроем все нерешенные вопросы и подпишем соглашение в оборонной промышленности, серьезное, учитывая размеры Венгрии, а также определим некоторые решения или... цели в отношении военного сотрудничества», — заявил Орбан.

Он также отметил, что в понедельник венгерский парламент «окончательно подтвердит» вступление Швеции в НАТО.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО, терпение Вашингтона «небезгранично».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерский парламент собирается ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время начала весенней сессии, которая стартует 26 февраля.

Ранее власти Венгрии проигнорировали переговоры с сенаторами США о НАТО.

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