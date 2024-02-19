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Власти Венгрии проигнорировали переговоры с сенаторами США о НАТО

AP: власти Венгрии проигнорировали визит сенаторов США по членству Швеции в НАТО

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Двухпартийная делегация американских сенаторов 18 февраля посетила Будапешт c целью призвать венгерское правительство немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, однако с ними никто не встретился. Об этом сообщает Associated Press.

«Согласие Венгрии и вашего премьера окажет большую услугу свободолюбивым странам во всем мире», — сказал сенатор Том Тиллис во время пресс-конференции в посольстве Соединенных Штатов в Будапеште.

Никто из членов правительства Венгрии не принял приглашения на встречу. Конгрессмены Джинн Шейхин и Крис Мерфи, которые входили в состав делегации, выразили разочарование таким поступком венгерского руководства и охарактеризовали его позицию как «странную и вызывающую беспокойство».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерский парламент собирается ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время начала весенней сессии, которая стартует 26 февраля.

Ранее в парламенте Венгрии не состоялось голосование по членству Швеции в НАТО.

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