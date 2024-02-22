Жителям Риги навредит решение местных депутатов о переименовании улиц, которые были названы в честь русских писателей, но не самим писателям. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от «рижской думы» не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима», — сообщила Захарова.

Она также отметила, что Гоголь был объявлен на Украине «великим украинским писателем».

До этого сообщалось, что рижская дума приняла решение о переименовании улиц, названных в честь российских литераторов, ученых и Москвы. Уже известно, что новые названия получат улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя. Кроме того, в этом списке улица Ломоносова и Московская. Ратниекс обратил внимание, что последняя (Маскавас) расположена в центре латвийской столицы, она дезориентирует как местное население, так и международное сообщество.

Переименование улиц поддержали 38 депутатов из 60. Улицы назовут именами лингвиста Карлиса Миленбаха, художника Вилгельма Пурвитиса, поэта Вилиса Плудониса, журналистки Эмилии Бениамин и политика Валерии Сейле. По словам вице-мэра, на переименование собираются потратить около €80 тыс.

Ранее Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна в честь новых городов РФ.