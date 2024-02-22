Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин ответил Байдену на оскорбления в свой адрес

Путин назвал хамским оскорбительное высказывание Байдена в его адрес

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал хамским оскорбительное высказывание лидера Соединенных Штатов Джо Байдена в его адрес. Слова Путина передает ТАСС.

«Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым лидером, но полагаю, что для России Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», — сказал Путин, назвав слова Байдена хамскими.

Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ругательства президента США в адрес Владимира Путина унижают Соединенные Штаты.

Ранее Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами