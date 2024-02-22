Путин ответил Байдену на оскорбления в свой адрес

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал хамским оскорбительное высказывание лидера Соединенных Штатов Джо Байдена в его адрес. Слова Путина передает ТАСС.

«Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым лидером, но полагаю, что для России Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», — сказал Путин, назвав слова Байдена хамскими.

Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ругательства президента США в адрес Владимира Путина унижают Соединенные Штаты.

Ранее Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М.