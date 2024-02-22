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Медведев заявил о последствиях попыток отнять у России новые регионы

Медведев: попытки отнять у России новые регионы приведут к третьей мировой

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что попытки отнять у России новые регионы приведут к глобальному конфликту. Так он прокомментировал призывы на Западе не допустить победы России в спецоперации, передает ТАСС.

«Это что значит — «не допустить победы»? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в Конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединенные наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война», — сказал политик.

До этого Медведев пообещал скорую победу России в СВО. 18 февраля он также заявлял, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом, и тогда российские войска ударят по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону.

По его словам, другие «красивые места» также давно включены в список целей для российской ядерной триады.

21 февраля Медведев заявил, что России необходимо создать защитный кордон, который застрахует от любых поползновений на ее земли.

Ранее в России заявили, что планы по размещению ядерного оружия США в Британии «создают напряженную обстановку».

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