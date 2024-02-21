Медведев заявил, что Россия должна создать защитный кордон

России необходимо создать защитный кордон, который застрахует от любых поползновений на ее земли. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС во время интервью, которое у него взяли российские СМИ.

Как отметил зампред Совбеза, Россия должна полностью обеспечить свои интересы. Он пояснил, что это означает две вещи. Во-первых, выполнить задачи специальной военной операции (СВО), о которых говорил президент РФ Владимир Путин, сказал Медведев.

«Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции», — добавил он.

Ранее российский президент заявил, что общей целью специальной военной операции на Украине является денацификация страны.

До этого Путин говорил, что Москва рассмотрит вопрос создания «санитарного кордона» на Украине в случае продолжения атак на территорию РФ.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.