Названо время начала послания Путина Федеральному собранию

Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 мск в Гостином дворе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Соответствующую дату также называла пресс-служба Кремля.

Собеседник агентства уточнил, что законодатели за день до мероприятия будут сдавать ПЦР-тесты.

Накануне Путин сообщил, что его послание парламенту с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию послания президента.

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