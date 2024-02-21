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Названо время начала послания Путина Федеральному собранию

РИАН: послание Путина Федеральному собранию начнется в 12 часов в Гостином дворе

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kremlin.ru

Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 мск в Гостином дворе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Соответствующую дату также называла пресс-служба Кремля.

Собеседник агентства уточнил, что законодатели за день до мероприятия будут сдавать ПЦР-тесты.

Накануне Путин сообщил, что его послание парламенту с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию послания президента.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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