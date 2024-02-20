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США внесли в санкционные списки еще двух россиян

Минфин США сообщил о санкциях против еще двух россиян за киберпреступления

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство финансов США сообщило о внесении в санкционные списки еще двух россия, подозреваемых в преступлениях в киберсфере. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

В санкционные списки добавлен житель Татарстана Артур Сунгатов и житель Новомосковска Иван Кондратьев. Информация о приписываемых им деяниях не разглашена.

До этого США ввели санкции в отношении 11 россиян за действия в киберсфере. Ведомство не привело подробные причины ограничений.

16 мая госдепартамент США объявил награду в размере до $10 млн за информацию, которая помогла бы арестовать россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого в кибервымогательствах.

В Госдепе утверждают, что Матвеев причастен к инцидентам с «программами-вымогателями, направленными против правоохранительных органов США, предприятий и объектов критической инфраструктуры по всему миру».

Ранее в США предупредили Белоруссию о новых санкциях из-за СВО.

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