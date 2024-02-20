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В Кремле заявили, что не воспринимают призыв ЕС о расследовании смерти Навального

Песков: в Кремле не воспринимают призыв Борреля расследовать смерть Навального

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не воспринимают призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля разрешить провести независимое международное расследование смерти Алексея Навального.

«Мы не воспринимаем такие требования вообще. Тем более от господина Борреля», — сказал Песков.

До этого Боррель потребовал от России разрешения на проведение независимого и транспарентного международного расследования смерти Навального.

19 февраля Боррель заявил, что чиновники Евросоюза планируют назвать механизм по введению санкций против лиц, ответственных, по мнению содружества, за нарушения прав человека, в честь Алексея Навального.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Британия рассмотрит вопрос о введении индивидуальных санкций после смерти Навального.

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