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В НАТО обеспокоились растущими амбициями России

Экс-посол США при НАТО Даалдер: страны альянса все больше боятся амбиций России

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

В странах НАТО растет обеспокоенность амбициями России и потенциальными планами прямого военного столкновения со членами альянса. Об этом пишет экс-посол Соединенных Штатов в НАТО Ивао Даалдер в статье для Politico.

«Однако, каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по НАТО также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как, в конечном итоге, прямой вызов НАТО», — пишет Даалдер.

В материале подчеркивается, что подобное развитие событий не является прямой угрозой, но вероятность подобного сценария в Североатлантическом альянсе воспринимается чрезвычайно серьезно.

Ранее сообщалось, что члены Организации Североатлантического договора (НАТО) на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали возможность атаки на одну из стран альянса со стороны России.

До этого издание The Times писало, что слова бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о планах поощрять атаки России на страны НАТО вызвали беспокойство политиков из европейских стран, в частности Эстонию.

Ранее в Германии отреагировали на слова Медведева об ударе по Берлину.

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