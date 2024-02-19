В Германии отреагировали на слова Медведева об ударе по Берлину

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии приняло к сведению слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия в случае войны с Западом ударит в том числе по Берлину. Об этом Хебештрайт сообщил журналистам, его слова приводит РИА Новости.

«Мы приняли это к сведению», — заявил он.

До этого Медведев подчеркнул, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к «глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала» российского государства. Россия в случае войны с Западом, по его мнению, ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону.

При этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявлял, что возможное размещение в Великобритании ядерного оружия США может преследовать цель гипотетического «первого удара» НАТО по России.

Ранее Медведев картинкой отреагировал на соглашение о безопасности между Францией и Украиной.