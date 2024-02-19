Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Германии отреагировали на слова Медведева об ударе по Берлину

Хебештрайт: Германия приняла к сведению слова Медведева об ударе по Берлину

close
100%
Global Look Press

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии приняло к сведению слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия в случае войны с Западом ударит в том числе по Берлину. Об этом Хебештрайт сообщил журналистам, его слова приводит РИА Новости.

«Мы приняли это к сведению», — заявил он.

До этого Медведев подчеркнул, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к «глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала» российского государства. Россия в случае войны с Западом, по его мнению, ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону.

При этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявлял, что возможное размещение в Великобритании ядерного оружия США может преследовать цель гипотетического «первого удара» НАТО по России.

Ранее Медведев картинкой отреагировал на соглашение о безопасности между Францией и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами