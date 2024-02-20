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Южная Корея раскритиковала КНДР за подарок от Путина

Yonhap: Южная Корея раскритиковала КНДР из-за подарка от Путина

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Артем Геодакян/РИА Новости

Южная Корея раскритиковала КНДР за подарок от российского лидера Владимира Путина, поскольку с точки зрения Сеула, он может нарушать резолюции Совбеза ООН. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, подаренный Ким Чен Ыну автомобиль относится к классу люкс.

В связи с этим Сеул ссылается на резолюции Совбеза ООН, которые запрещают прямые и косвенные поставки и продажу Пхеньяну предметов роскоши, куда входят и автомобили. Чиновник, беседовавший с Yonhap пообещал, что Южная Корея вместе с «международным сообществом» отреагирует на нарушение резолюций Совбеза.

До этого президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ын стал обладателем российского автомобиля представительского класса Aurus.

С автомобилем марки Aurus российский президент познакомил главу КНДР во время визита официального последнего в Россию в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын в составе большой делегации посетил также космодром «Восточный».

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против КНДР за якобы военные поставки России.

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