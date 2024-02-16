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Евросоюз может ввести санкции против КНДР за якобы военные поставки России

ЕС не исключает возможность санкций против КНДР за якобы военные поставки России

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Виталий Аньков/РИА Новости

Европейский союз не исключает возможность введения санкций против КНДР за якобы военные поставки России, заявил журналистам в Брюсселе представитель Евросоюза высокого ранга. Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции — одна из возможностей справиться с этой ситуацией», — сказал он.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены ввести новые санкции против военного сотрудничества РФ с Ираном и КНДР. По словам Кирби, под санкции попадут «те, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также Россией и Ираном». Кроме того, в Вашингтоне пообещали продолжать публиковать информацию о «поставках оружия из КНДР и Ирана в РФ».

В 2006 году Совбез ООН запретил поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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