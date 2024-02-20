США могут снова заблокировать резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа

США могут снова заблокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представительства РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, 20 февраля в 10:00 (18:00 мск) в Совбезе ООН пройдет голосование по представленному Алжиром проекту резолюции СБ с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Зампостпреда напомнил, что Соединенные Штаты данный документ не устраивает и «они уже дали понять, что применят право вето». Об этом ранее говорила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Если Соединенные Штаты заблокируют проект резолюции, то это будет уже четвертое вето американцев с начала обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем в октябре прошлого года, отметил он.

Полянский добавил, что каждый подобный случай является безусловным ударом по репутации США в мире, прежде всего — на Ближнем Востоке.

В конце января Международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого решения Международного суда ООН заявил, что еврейское государство делает для защиты граждан от палестинского движения ХАМАС, соблюдая международное право.

Ранее в Израиле отвергли идею США о будущем сектора Газа.