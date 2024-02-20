Куба и России обсудили двусторонние отношения

Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Гаване и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Об этом сообщается на странице кубинского лидера в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова и передал искренние приветствия президенту Владимиру Путину. Мы обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений по вопросам, представляющим общий интерес, и актуальным вопросам международной повестки», — сказано в сообщении.

В понедельник, 19 февраля, Лавров прибыл на Кубу в рамках латиноамериканского турне, которое завершится 22 февраля.

В середине февраля МИД РФ анонсировал визиты Лаврова на Кубу и в Венесуэлу. Захарова уточнила, что на Кубе запланированы переговоры с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей. По ее словам, стороны намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, глобальной и региональной повестки дня.

Ранее на Кубе назвали визит Лаврова в Латинскую Америку головной болью для США.