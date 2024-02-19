Медведев охарактеризовал роль дронов в СВО

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине пошла не по канонам войн прошлых лет из-за беспилотников. Его слова приводит ТАСС.
С соответствующим заявление политик выступил на встрече с командирами чеченских подразделений в Гудермесе.
«Когда начиналась СВО, <…> про беспилотники никто практически не говорил. И было такое понимание, что и эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет», — заявил он.
По словам Медведева, в ходе СВО беспилотники из «технологий будущего» стали реальным фактором боевых действий.
Также он расссказал о том, что президенту РФ Владимиру Путину уже был представлен доклад Медведева по дальнейшеу развитию средств контрбатарейной борьбы, в том числе радиоэлектронной, борьбы.
До этого на российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов.
Ранее военный эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО.