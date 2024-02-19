Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев охарактеризовал роль дронов в СВО

Медведев: из-за дронов СВО пошла по неклассическому сценарию

close
100%
Reuters

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине пошла не по канонам войн прошлых лет из-за беспилотников. Его слова приводит ТАСС.

С соответствующим заявление политик выступил на встрече с командирами чеченских подразделений в Гудермесе.

«Когда начиналась СВО, <…> про беспилотники никто практически не говорил. И было такое понимание, что и эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет», — заявил он.

По словам Медведева, в ходе СВО беспилотники из «технологий будущего» стали реальным фактором боевых действий.

Также он расссказал о том, что президенту РФ Владимиру Путину уже был представлен доклад Медведева по дальнейшеу развитию средств контрбатарейной борьбы, в том числе радиоэлектронной, борьбы.

До этого на российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов.

Ранее военный эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами