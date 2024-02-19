Медведев охарактеризовал роль дронов в СВО

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине пошла не по канонам войн прошлых лет из-за беспилотников. Его слова приводит ТАСС.

С соответствующим заявление политик выступил на встрече с командирами чеченских подразделений в Гудермесе.

«Когда начиналась СВО, <…> про беспилотники никто практически не говорил. И было такое понимание, что и эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет», — заявил он.

По словам Медведева, в ходе СВО беспилотники из «технологий будущего» стали реальным фактором боевых действий.

Также он расссказал о том, что президенту РФ Владимиру Путину уже был представлен доклад Медведева по дальнейшеу развитию средств контрбатарейной борьбы, в том числе радиоэлектронной, борьбы.

До этого на российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов.

Ранее военный эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО.