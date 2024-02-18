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Медведев картинкой отреагировал на соглашение о безопасности между Францией и Украиной

Медведев отреагировал на договор между Францией и Украиной картинкой в соцсети

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал подписание соглашения о «гарантиях безопасности» между Францией и Украиной, опубликовав картинку со свиньей и петухом в соцсети Х (ранее Twitter).

«Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикшон [ami – друг на французском языке, cochon – свинья] получил новые гарантии любви», — написал Медведев.

В то же время он отметил, что «этот роман» вряд ли оценят французские фермеры и «другие жертвы Макрона».

«Тем более что эта любовь стоит 3 миллиарда евро», — заключил Медведев.

Ранее президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности, которое включает выделение 3 млрд военной помощи Киеву.

После этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что соглашение Франции о предоставлении помощи Украине наносит ущерб ее собственным гражданам. По словам политика, французский лидер пошел на этот шаг без какой бы то ни было озабоченности о дефиците и долгах в стране.

Ранее Медведев назвал соглашение Германии и Украины «альянсом нацистов и бандеровцев».

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