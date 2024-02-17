Харрис назвала гордостью помощь США Украине

Вице-президент США Камала Харрис назвала американскую помощь Украине «источником гордости». Об этом она сообщила на полях Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с украинскими президентом Владимиром Зеленским, ее слова приводит ТАСС.

«У нас с президентом (Джо Байденом – прим. ред.) есть твердая решимость (помогать – прим. ред.) вам и украинскому народу», — сказала она, назвав помощь США Украине «источником гордости».

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о победе Киева в конфликте с Россией.

Сначала Зеленский заявил, что если Украина останется одна, то Россия уничтожит ее. Сразу после этого он заявил, что Украина способна победить сама.

17 февраля Зеленский объяснил вывод украинских войск из Авдеевки желанием сохранить жизни украинских военных. Одновременно с этим он посетовал на «дальность и недостаточность средств поражения» и дефицит вооружений в целом.

Ранее стало известно, когда конгресс США вернется к вопросу о помощи Украине.