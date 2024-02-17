Стало известно, когда конгресс США вернется к вопросу о помощи Украине

Конгресс Соединенных Штатов вернется к вопросу о помощи Украине не раньше середины марта. Об этом заявил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майк МакКол, слова которого передает Reuters.

«Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований — который приведет нас к 8 марта — а затем заняться дополнительными вопросами», — сказал МакКол.

16 февраля сообщалось, что десять членов палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий разработали альтернативный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В этот день палата представителей США не стала голосовать по предложенному демократами законопроекту о помощи Украине.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский признал, что для Киева есть риски дальнейших проблем с предоставлением помощи со стороны США.

Ранее в Киеве рассказали о национальных интересах США.