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В Германии раскрыли, в чем состоит серьезная проблема ВСУ

ZDF: российские БПЛА оказывают серьезнейшее давление на украинские войска

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские ударные и разведывательные дроны оказывают сильнейшее давление на украинские войска, что стало серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом говорится в сообщении немецкого телеканала ZDF.

«У них (у ВСУ – прим. ред.) есть серьезная проблема: российские разведывательные беспилотники, которые могут раскрыть их позиции, а также ударные БПЛА», - говорится в сообщении телеканала.

В сообщении ZDF подчеркивается непростая ситуация для ВСУ на всех направлениях фронта, следствием которой может стать освобождение ВС РФ еще большего количества территорий.

До этого американская газета Hill писала, что Россия выигрывает в рамках украинского конфликта, на Западе должны признать, что для Украины пути к «победе» не существует.

Отмечалось, что чем скорее политики и влиятельные лица по обе стороны Атлантики поймут неизбежность поражения Украины, тем скорее стороны смогут прийти к согласованному прекращению боевых действий.

Ранее Патрушев оценил попытки Запада нанести стратегическое поражение РФ.

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