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Патрушев оценил попытки Запада нанести стратегическое поражение РФ

Патрушев: Запад не смог нанести РФ стратегическое поражение на Украине

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Стремление западных стран любой ценой нанести Москве поражение в рамках украинского конфликта привело к обострению международной обстановки. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

В пятницу, 16 февраля, в Бишкеке состоялась встреча секретарей советов безопасности по афганистанской проблематике. На мероприятии присутствовали представители восьми государств — РФ, КНР, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

При этом во время заседания Патрушев обратил внимание собравшихся на напряженную геополитическую ситуацию в мире. В качестве примера он привел продолжающийся конфликт на Украине.

«Наиболее яркий пример — ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение РФ. Но у него ничего не вышло», — подчеркнул секретарь.

До этого заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что США и их союзники используют борьбу с терроризмом для свержения неугодных им правительств в других странах. По ее словам, деятельность Запада оставила неизгладимый след на Ближнем Востоке и других регионах мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскрыл планы Запада по изоляции страны.

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