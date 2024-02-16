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Лавров назвал нереальным отказ от права вето в СБ ООН

Лавров: отказ от права вето в ООН нереален

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отказ от права вето в Организации Объединенных Наций является нереальным, поскольку иначе организация станет бесполезной. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», передает ТАСС.

«Отказаться от вето нереально. Тогда ООН так же, как Лига Наций, превратится в бесполезную структуру, которая будет только дополнительно нагнетать конфронтацию», — считает дипломат.

Лавров отметил, что реформа ООН — это долгий процесс.

«Она должна отразить какое-то общее понимание на данном этапе тех тектонических перемен, которые в мире происходят в контексте процессов многополярности», — пояснил он.

До этого Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства.

Ранее Лавров объяснил неизбежность начала спецоперации на Украине.

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