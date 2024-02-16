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Политолог: Киев допустил серьезный просчет, уволив Залужного

Политолог Перла: уволив Залужного, Киев допустил просчет с военной точки зрения

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Отправив в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), Киев допустил серьезный просчет с военной точки зрения. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, экс-главком старался беречь своих солдат, что в планы западных кураторов не входило.

«Он говорил вполне правильные и разумные вещи с точки зрения военной стратегии. Но такой Залужный не нужен, потому что тем, кто управляет Незалежной с Запада, требуется совершенно другое. Они хотят не спасения Украины, им нужно, чтобы страна оставалась кровоточащей раной на краю Европы. Чтобы Россия тратила на этом направлении все больше сил и средств», — сказал Перла.

В рамках данной стратегии нынешний президент Украины Владимир Зеленский гораздо более удобен и полезен для Запада, нежели Залужный, заключил эксперт.

8 февраля украинский лидер уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х. Руководил Сухопутными войсками.

Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Ранее военный эксперт предсказал судьбу Залужного после отставки.

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