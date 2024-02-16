Карлсон назвал выделение Украине денег в кредит мошенничеством

Американский журналист Такер Карлсон подверг критике выдвинутую в сенате США идею предоставления Украине финансовой помощи в кредит, назвав это мошенничеством. Об этом он написал на своей странице в сети Х (экс-Twitter).

«Сенатор Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому 60 миллиардов долларов в кредит, чем отдать их ему просто так. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество», — предупредил Карлсон.

Карлсон уверен, что Украина никогда не вернет долг, а власти США не смогут заставить ее сделать это. Выделение средств на помощь Украине он назвал еще более нечестным способом отправки в регион больше оружия, что отсрочит неизбежное заключение мирного соглашения.

16 февраля палата представителей США не стала голосовать по законопроекту о помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США рассмотрят поставку миллионов снарядов Украине в обход конгресса.