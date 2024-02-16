Глава МИД ФРГ выступила за тесное сотрудничество ЕС в сфере обороны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила расширение сотрудничества в Европе в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшие годы речь пойдет уже не только о военной поддержке Украины. Мы, европейцы, должны иметь возможность лучше защищать себя, как это предусмотрено в Стратегии национальной безопасности», — сказала Бербок.

По ее словам, Европа нуждается в союзе безопасности и обороны, который сможет укрепить опору в НАТО вне зависимости от того, кто является президентом США.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашение для Украины в военный альянс будет сделано, когда все союзники его поддержат, а сама Украина выполнит все необходимые условия, предшествующие этому шагу. По словам генсека НАТО, Киеву осталось выполнить часть условий, а альянсу — добиться взаимопонимания всех сторон о включении в него Украины.

Днем 15 февраля Столтенберг провел встречу министров обороны Североатлантического альянса. На мероприятии страны — члены НАТО в том числе подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.