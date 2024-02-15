Путин после интервью заявил Карлсону, что на Западе умышленно демонизируют РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после интервью с журналистом из США Такером Карлсоном обсудил с ним «демонизацию России». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, после того, как телекамеры были выключены, он обсудил с Карлсоном тему еврейских погромов в Российской империи. По этому вопросу, отметил президент, ранее несколько раз высказался государственный секретарь США Энтони Блинкен, чей прадед бежал из России, спасаясь от погромов.

Глава государства подчеркнул, что данная тема постоянно возникает в разных странах мира, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Глава государства выразил уверенность, что тема еврейских погромов специально муссируется с целью демонизации России.

Незадолго до этого Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком», однако выразил озабоченность возможными ошибками в его высказываниях о так называемых еврейских погромах.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.