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Путин заявил о срыве стамбульских переговоров между Москвой и Киевом

Путин: Запад сорвал стамбульские переговоры в надежде победить РФ на поле боя

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государства Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что весной 2022 года бывший премьер-министр Великобритании посетил Киев, когда Россия и Украина вели переговоры.

Президент РФ считает, что Джонсон в тот момент изложил позицию, что «с Россией надо воевать до последнего украинца, до конца», нанести ей стратегическое поражение.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал членов конгресса США 14 февраля проголосовать за предоставление пакета военной помощи Украине и других союзников в размере $95 млрд.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ конгресса США одобрить законопроект о помощи Израилю и Украине будет говорить в пользу того, что на Вашингтон нельзя рассчитывать.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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