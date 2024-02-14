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Помощник Байдена прокомментировал заявление об угрозе нацбезопасности США

Салливан: американцы не в безопасности, но президент Байден справится

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Susan Walsh/AP

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне озвученной конгрессом угрозы национальной безопасности заявил, что уверить американцев в безопасности нельзя, но глава государства Джо Байден справится. Его слова приводит РИА Новости.

«Невозможно ответить на этот вопрос прямым «да», потому что американцы понимают, что в мире приходится иметь дело с целым спектром вызовов и угроз ежедневно от терроризма до других государств», — заявил Салливан, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что гражданам США не о чем беспокоиться.

Он выразил уверенность, что Байден обеспечит безопасность американцев и безопасность Соединенных Штатов.

До этого комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу.

Ранее в Совбезе РФ допустили ядерную войну из-за когнитивных проблем Байдена.

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