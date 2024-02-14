В Совбезе РФ допустили ядерную войну из-за когнитивных проблем Байдена

Вопрос о начале «случайной» ядерной войны по вине Вашингтона становится все более актуальным из-за когнитивных проблем действующего американского президента Джо Байдена. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, передает РИА Новости.

По его словам, в условиях сложной внутриполитической ситуации в США существенно возросла цена возможных ошибок руководителей страны. В том числе речь идет о риске глобальной катастрофы, подчеркнул Попов.

«Этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора [США] Роберта Хёра, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого дома», — уточнил заместитель секретаря СБ РФ.

Он обратил внимание, что в документе американский прокурор назвал президента США «пожилым человеком с проблемами памяти». Как отметил Хёр, глава государства испытывает трудности даже при запоминании основных фактов и деталей каких-либо событий.

«И этот человек (Байден. — «Газета.Ru») — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — добавил Попов.

Ранее бывший врач Белого дома назвал когнитивные проблемы Байдена угрозой для национальной безопасности США.