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Стало известно, что будет в фокусе НАТО в случае вооруженного конфликта с РФ

Časopis argument: в фокусе НАТО будет Калининград в случае конфликта блока с РФ

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Global Look Press

В случае якобы возможного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс будет нацелен на Калининградскую область. Об этом пишет чешская газета Časopis argument.

«Наиболее обсуждаемой территорией, о которой говорят в связи с возможной прямой войной между НАТО и Россией, является Сувалский перевал — коридор длиной около ста километров между Калининградской областью РФ и Белоруссией… в случае прямой войны Североатлантического альянса с Россией первой задачей солдат альянса должна стать оккупация Калининградской области – российского эксклава, отделенного от России страны Балтии. Конечно, не случайно Владимир Путин посетил Калининград перед началом учений НАТО», — говорится в сообщении издания.

При этом газета согласилась со словами журналиста Такера Карлсона об отсутствии у РФ намерений «нападать» на страны НАТО. «Такер Карлсон прав: у российской стороны нет объективных причин для неспровоцированного нападения на страну НАТО», — пишет газета.

Кроме того, признается, что европейские члены Североатлантического альянса находятся «не в том состоянии, которое давало бы им надежду на успех в конвенциональной борьбе с Россией».

До этого главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что пилоты США и стран НАТО опасаются близко приближаться к российским истребителям в международном пространстве.

Ранее сообщалось о намерении НАТО объявить о том, что в 2024 году 18 членов альянса потратят на оборону 2% ВВП.

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