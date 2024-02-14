НАТО объявит о том, что в 2024 году 18 членов альянса потратят на оборону 2% ВВП

14 февраля НАТО выпустит заявление о том, что в 2024 году оборонные расходы 18 его членов достигнут целевого показателя 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) или даже превысят его. Об этом со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщает британская газета Financial Times (FT).

В 2016 году, подчеркнуло издание, лишь пять стран — членов НАТО направили на военные нужды больше 2% своего ВВП. В 2022 году таких стран стало семь, а в прошлом году — уже 11.

Собеседник газеты отметил, что в Североатлантическом альянсе ждут выхода примерно двух третей стран-союзников на уровень 2% ВВП.

По словам европейских дипломатов, увеличение оборонных расходов стран НАТО является одним из элементов стратегии, которая призвана ограничить возможные негативные последствия возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в эстонском городе Тарту открылся новый центр по разработке стратегии и ведению кибервойн.

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