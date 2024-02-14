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Стало известно, что служащие в ВСУ женщины начали попадать в плен

Депутат Госдумы Водолацкий: в плен к ВС РФ стали попадаться женщины из ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на некоторых направлениях украинского конфликта в плен к ВС РФ начали попадать женщины Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом депутат заявил в беседе с ТАСС.

«В подразделениях ВСУ на Сватовско-Кременском направлении в плен (к ВС РФ. – прим. ред.) уже попадаются женщины», - подчеркнул депутат.

Водолацкий сообщил, что на указанном участке фронте отмечается увеличение количества женщин, которые служат в разных нацбатальонах. При этом он отметил, что пока точного количества женщин в национальных батальонах ВСУ неизвестно.

До этого киевский мэр Виталий Кличко заявил, что на Украине необходимо объявить новую мобилизацию граждан. Мэр города уточнил, что речь идет одновременно о мужчинах и женщинах. При этом из бюджета украинской столицы на «поддержку армии» было выделено порядка €170 млн, подчеркнул глава населенного пункта.

30 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что правительство страны согласовало новый вариант проекта о мобилизации и передало его на рассмотрение в парламент.

Ранее депутат Рады оценил новую версию закона о мобилизации на Украине.

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