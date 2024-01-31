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Депутат Рады оценил новую версию закона о мобилизации на Украине

Гончаренко: в законе о мобилизации на Украине нет предельных сроков службы

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в новой версии законопроекта о мобилизации не прописали четких сроков о демобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вы и с мобилизацией получите проблемы именно из-за того, что нет предельных сроков службы. Люди просто будут понимать, что это не почетная служба, а рабство», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что за подобную версию законопроекта голосовать не будет.

До этого стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий армией страны Валерий Залужный вместе представят в Верховной раде обновленный законопроект о мобилизации.

Рассмотрение законодательной инициативы в первом чтении запланировано на 6 февраля. При этом ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предположил, что документ примут не раньше марта текущего года.

30 января украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров страны согласовал новую версию законопроекта о мобилизации и передал ее на рассмотрение в Верховную раду.

Ранее бывший депутат Рады заявил о возможности введения «донатов на войну» из-за ослабления украинской экономики.

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