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Кремль прокомментировал отказ Канады в экстрадиции украинского нациста Гуньки

Песков: Россия ожидала отказа Канады в экстрадиции украинского нациста Гуньки

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Кадр из видео/CBC News

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что отказ Канады в экстрадиции украинского нациста Ярослава Гуньки был ожидаемым.

«Россия ожидала отказа Канады в экстрадиции украинского нациста Гуньки», — сказал он.

Накануне посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что представители канадского министерства иностранных дел попросили дополнительное время на подготовку ответа по делу Ярослава Гунько (Хунки) в ходе встречи с российским дипломатом.

До этого Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя государствами.

Скандал с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады получил новое развитие. По данным СМИ, канадский премьер-министр Джастин Трюдо лично поучаствовал в приглашении нациста на прием президента Украины Владимира Зеленского в законодательном органе. В оппозиции уверены, что премьер Канады обязан уйти в отставку. Грозит ли Трюдо потеря власти и как это может повлиять на отношения Канады с Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте страны.

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