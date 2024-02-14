Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, вернется ли зять и экс-советник Трампа в Белый дом

Axios: зять и экс-советник Трампа не вернется в Белый дом в случае его переизбрания

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Зять экс-президента США Дональда Трампа и его бывший старший советник Джаред Кушнер не намерен возвращаться в Белый дом в случае переизбрания Трампа. Об этом Кушнер заявил порталу Axios.

«Я думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) гораздо лучше понимает, кто был эффективным и все эти разные роли, и я подозреваю, что у него будет очень, очень длинный список очень квалифицированных людей, из которых можно будет выбирать… Мне, как и всей семье, очень понравилась возможность быть вне центра внимания», — подчеркнул Кушнер.

Экс-советник Трампа отметил, что ему очень повезло сыграть роль в предвыборной кампании кандидата, а затем присоединиться к нему в администрации 45-го президента США.

Джаред Кушнер является супругом дочери Трампа Иванки Трамп.

До этого Трамп предложил своей невестке пост сопредседателя Нацкомитета республиканцев.

Ранее план Трампа по борьбе с мигрантами приравняли к военной операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами