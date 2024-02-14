Стало известно, вернется ли зять и экс-советник Трампа в Белый дом

Зять экс-президента США Дональда Трампа и его бывший старший советник Джаред Кушнер не намерен возвращаться в Белый дом в случае переизбрания Трампа. Об этом Кушнер заявил порталу Axios.

«Я думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) гораздо лучше понимает, кто был эффективным и все эти разные роли, и я подозреваю, что у него будет очень, очень длинный список очень квалифицированных людей, из которых можно будет выбирать… Мне, как и всей семье, очень понравилась возможность быть вне центра внимания», — подчеркнул Кушнер.

Экс-советник Трампа отметил, что ему очень повезло сыграть роль в предвыборной кампании кандидата, а затем присоединиться к нему в администрации 45-го президента США.

Джаред Кушнер является супругом дочери Трампа Иванки Трамп.

До этого Трамп предложил своей невестке пост сопредседателя Нацкомитета республиканцев.

Ранее план Трампа по борьбе с мигрантами приравняли к военной операции.