Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

План Трампа по борьбе с мигрантами приравняли к военной операции

Политолог Дудаков: план Трампа по депортации мигрантов станет некой военной операцией

close
100%
Scott Morgan/Reuters

В случае победы на выборах экс-президент США Дональд Трамп планирует депортировать миллионы нелегальных мигрантов. Для этих целей он намерен мобилизовать ФБР, Нацгвардию и другие ведомства. Такие планы объяснимы, так как миграционная повестка играет ключевую роль для Республиканской партии, отметил политолог Малек Дудаков. Саму операцию он в беседе с телеканалом «360» оценил как очень сложную.

«Такая масштабная операция очень сложна с точки зрения логистики, поскольку станет некой военной операцией, — отметил Дудаков. — Допускаю, что у Трампа появятся определенные возможности выполнить свое обещание. Тем более что большинство американцев считают, что нынешний президент Джо Байден не справляется с этим вопросом».

Напомним, что, по информации издания Axios, Трамп планирует в числе прочего построить специальные объекты рядом с границей для содержания людей, ожидающих высылки из страны, а также сократить обычный процесс депортации. Стоимость реализации этих мер на данный момент пока неизвестна.

Ранее Трамп заявил, что количество мигрантов в США вскоре превысит население штата Нью-Йорк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами