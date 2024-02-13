План Трампа по борьбе с мигрантами приравняли к военной операции

В случае победы на выборах экс-президент США Дональд Трамп планирует депортировать миллионы нелегальных мигрантов. Для этих целей он намерен мобилизовать ФБР, Нацгвардию и другие ведомства. Такие планы объяснимы, так как миграционная повестка играет ключевую роль для Республиканской партии, отметил политолог Малек Дудаков. Саму операцию он в беседе с телеканалом «360» оценил как очень сложную.

«Такая масштабная операция очень сложна с точки зрения логистики, поскольку станет некой военной операцией, — отметил Дудаков. — Допускаю, что у Трампа появятся определенные возможности выполнить свое обещание. Тем более что большинство американцев считают, что нынешний президент Джо Байден не справляется с этим вопросом».

Напомним, что, по информации издания Axios, Трамп планирует в числе прочего построить специальные объекты рядом с границей для содержания людей, ожидающих высылки из страны, а также сократить обычный процесс депортации. Стоимость реализации этих мер на данный момент пока неизвестна.

Ранее Трамп заявил, что количество мигрантов в США вскоре превысит население штата Нью-Йорк.