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Посольство России в Оттаве получило ноту от МИД Канады по Гунько

Посольство РФ в Оттаве получило ноту от МИД Канады с отказом выдать Гунько

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Кадр из видео/CBC News

Посольство России в Оттаве получило ноту от министерства иностранных дел (МИД) Канады с отказом выдать ветерана СС Ярослава Гунько. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла Олега Степанова.

«Ноту получили», — заявил он.

По его словам, нота является «очевидной политически мотивированной отговоркой».

Степанов также отметил, что отсутствие договора об экстрадиции между Россией и Канадой не может служить поводом для отказа в выдаче Гунько.

Посол ранее сообщал, что посольство Российской Федерации передало Канаде 19 декабря 2023 года запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче 98-летнего украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько). В отношении Гунько в России завели уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы. Степанов отмечал, что между двумя странами нет договора об экстрадиции, но есть соглашение о взаимной правовой помощи от 1997 года.

13 февраля стало известно, что власти Канады отказали России в экстрадиции Гунько.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте страны.

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